香港財政司司長陳茂波表示，隨著疫情逐步受控，部分社交距離及處所營運限制已獲進一步放寬。過去兩天，無論是酒樓或餐廳的生意都有較明顯的改善。

陳茂波說，近期香港的新增確診個案雖持續處於低水平，但仍有不少源頭不明的個案。普及檢測正是希望透過找出隱形患者以加快遏阻社區中的傳播鏈，讓市民和企業能安心回復日常生活及經營的關鍵一步。他再次呼籲未做檢測的市民，在今明兩天找時間到社區檢測中心參與檢測。

他提到，香港作為國際城市，不可能完全斷絕與外界的人流及貨物聯繫。政府與社會需要一起建立一套有效的應變機制，一旦疫情出現反覆甚至小型爆發時，整個社會能迅速行動起來，配合及時的大範圍檢測和個案追縱，以最快速度將疫情影響範圍盡量收窄，這樣才具備積極應對疫情反覆和冬季再爆疫風險的能力。

陳茂波又稱，抗疫大半年，市民都了解在與病毒共存的新常態下，防疫措施和準備需要常態化，但卻不能讓疫情爆發與存在也呈常態化。做好防疫及有效管控疫情，是穩住經濟和信心的關鍵要素。

他指出，目前全球主要經濟體中，以大陸在防疫控疫及穩住經濟方面成效最為顯著，如果香港能把疫情管控好，並好好利用在普及檢測計畫中所提升的檢測能力，加快推出健康碼，便有望放寬與大陸以至其他地方的人員往返限制，這將有助加速當地經濟的恢復。

陳茂波重申，管控疫情、重啟經濟已是刻不容緩的工作，這也是現時全球各地共同面對的迫切要務。這次普及社區檢測計畫提升了香港進行大規模檢測的能力，只要能實事求是地總結今次計畫中有用的經驗，並把這些強化了的檢測實驗室設備與運作容量，化為「常規戰備」，日後當再遇到小型地區爆發，便可進行「閃電圍堵戰」，避免疫情反彈變為揮之不去的「風土病」。

(工商 )