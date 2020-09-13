民眾可至配合店家指定免費租用環保杯，響應環保愛地球。（苗栗縣環保局提供／巫靜婷苗栗傳真）

使用後的環保杯可至任一配合店家歸還，或是到苗栗市公所前的24小時自動歸還站歸還。（苗栗縣環保局提供／巫靜婷苗栗傳真）

現代人愛喝手搖飲，一次性塑膠容器成為環境隱憂，苗栗縣政府環保局與好盒器租賃團隊合作，在苗栗市及苑裡鎮試辦飲料杯借用服務，民眾只要到配合店家掃描QR code，填寫資料即可免費租用，喝完再到任一配合店家或苗栗市公所前的24小時環保杯自助歸還站歸還，就能達到垃圾源頭減量的目標。

減少一次性產品使用是環保趨勢，苗栗縣政府宣示帶頭減塑政策，希望透過源頭減量，減少垃圾產出，即日起由環保局專案團隊，邀請苗栗市與苑裡鎮的飲料業者與好盒器租賃團隊合作，提供環保飲料杯借用服務，民眾除了免費借用環保杯，使用完也採取「甲地租乙地還」方式，提升民眾租用意願。

苗栗縣辦理促進垃圾減量回收補助計畫，計畫經理林紫婕指出，1000組環保杯依據店家需求分配，容量分為660毫升及500毫升兩款，借用時採實名制，因應疫情期間，廠商注重衛生與安全，所有環保杯歸還後，統一由清潔廠商回收消毒，再裝入防塵袋中直送店家，過程減少汙染。

林紫婕表示，試辦計畫執行至10月31日止，將視租用成效決定是否續行，民眾可至苗栗市老窩咖啡府前店、老窩咖啡忠孝店、迷客夏府前店、玄の食語、清水茶香苗栗店；苑裡鎮好咖咖啡館苑裡店、原豆粹食苑裡店、茶湯會苑裡店租用體驗，部分店家若自備環保杯也有折扣，盼逐漸改變民眾生活習慣，減少使用一次性容器。

減少一次性垃圾 苗縣環保局推環保飲料杯免費租

(中時 )