陳妤、林映唯卯起勁簽名。（華映提供）

李杏和肆一開心合照。（華映提供）

陳妤、林映唯、李杏攜手演出的青春愛情片《可不可以，你也剛好喜歡我》上映至今，票房突破7000萬。不僅如此，她們與導演簡學彬與原著作家肆一展開全台謝票簽名會，12日在高雄喜滿客夢時代影城簽名，高雄的粉絲展現強大的熱情，一大早在百貨公司營業前就有人在排隊，到簽名會前已大排長龍，讓主創團隊大受鼓勵。

其中最特別的是，有位女生粉絲突拿出了一張在廟裡求的籤文給陳妤看，讓陳妤和導演看了大呼驚訝，原來她抽到片中田筱湘（陳妤）想向李助豪（曹佑寧）告白時，卻抽到下下籤一模一樣的文字「東南西北不堪行......」，讓眾人都說：「實在太巧了！」讓現場氣氛更加熱烈。雖然簽了600多次的名字，但陳妤笑說自己平日很常運動，手部有訓練，連續戰二周都完全不酸，更呼喊粉絲，希望期下周六（19日）的台中簽名會能簽更多名字，期待更多影迷到來。

除了將前進台中舉辦簽名會，再度加碼好康，配合大學下周開學，《可不可以，你也剛好喜歡我》舉辦開學祭，將於16日於喜滿客絕色影城舉辦買2張票送1張票的活動，詳情請洽電影官方臉書。

(中時 )