武界壩傳出放水釀3命1失蹤後，台電呼籲民眾勿在水力電廠下游河床從事露營活動。（圖／廖志晃攝）

遭水沖走的休旅車，在河床上被搜救人員發現。（翻攝畫面）

南投縣仁愛鄉今凌晨傳出武界壩意外洩洪，導致在下游河床露營的2家庭共計6人遭溪水侵襲。其中5人落水，1位賴姓男子奮力游上岸獲救，截至中午12時26分已尋獲3人遺體，目前53歲的盧姓男子仍下落不明。賴男鄰居聽聞噩耗，嘆氣回應「昨天出門前才好意提醒逢民宿月份要小心。」

據了解，事件發生在今日凌晨4時許，2個家庭共計6人在南投縣仁愛鄉法治村武界部落濁水溪河床露營。未料，上游的武界壩無預警放水，一行人中5人落水，其中一位52歲賴姓男子自行游上岸，幸運生還，緊急送醫後，僅左肩有脫臼情況，經包紮檢查後已無大礙。

據《自由時報》報導，幸運生還的賴姓男子鄰居下午聽聞發生意外事件時，深感遺憾，沉重回應「昨日遇見賴男時曾短暫聊天，得知他又要去露營，也好意提醒他民俗月諸事要小心，不要開玩笑」。

據悉，賴男住在台中市北屯區，曾經是木工師傅且已在當地居住許久，更與鄰居互動良好，所養育的孩子不僅個性活潑也相當有禮貌，相當得人喜愛。鄰居也回應，平時賴男就很常利用休假時間，帶著露營裝備與妻小共同出遊，未料如今卻發生這樣的憾事。

目前案發現場進行全力搜救下落不明的53歲盧姓男子。管理武界壩的台電大觀發電廠則表示，過去曾為發生這樣離奇開門放水的事件，也將盡全力釐清整起事件肇因。

(中時新聞網)