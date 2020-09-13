韓國綜藝節目《玩什麼好呢？》打造超強姊姊女團「退貨遠征隊」，由性感歌姬李孝利、傳奇天后嚴正化、饒舌歌手Jessi和「MAMAMOO」成員華莎組隊，劉在錫化身製作人「劉知美」打造。李孝利繼上集節目中帶老公李尚順同框入鏡放閃後，這集再度曝光小倆口私下的互動，她到嚴正化家裡作客，讚嘆嚴居家打扮亮麗之餘、還自爆「我老公都說看我看煩了，說我在家只穿睡衣」，透露在家模樣很邋遢，只有出門才會變漂亮華麗；她也表示為了拚懷孕生子，遵從醫生指示戒酒，為「做人」煞費苦心。

節目回顧51歲「韓國瑪丹娜」嚴正化的傳奇演藝發展歷程，她曾坦言，這次做完「退貨遠征隊」的專輯和舞台表演，歌手生涯就差不多結束了，她吐露年齡漸長的自卑感：「與其說是放下不做，因為總是在意自己的年齡，出來表演覺得有些丟臉，所以不怎麼去音樂節目了。」嚴正化也說：「我的夢想是舉辦一場帥氣的演唱會然後退休！」但如今尚未實現，她說：「因為2010年動了甲狀腺癌手術後聲帶受損，唱歌變得吃力，就10年沒唱歌了。」透露10年來幾乎是「封麥狀態」。

嚴正化哽咽表示：「現在還能和後輩們一起做專輯，真的是感覺好到想要流淚。」更謙說：「這次要向Jessi、華莎學很多東西，因為嗓子不太好，請大家多幫幫我。」劉在錫和後輩都紛紛暖心打氣，讚她是「永遠的傳奇女王」。節目中，嚴正化也即興秀經典歌曲《背叛的玫瑰》、《POISON》、《招待》等舞蹈，證明寶刀未老的實力，當年王牌伴舞金鍾旼也驚喜現身，時隔多年再度同框重現經典舞台，讓觀眾直呼「回憶殺」。

另外，節目也挖出Jessi在2006年剛出道的表演舞台畫面，不同於現在的性感強勢姊姊形象，當時她身穿粉紅色女僕娃娃裝，唱輕快抒情歌曲，清純少女歌手模樣完全判若兩人，讓眾人大呼「差好多」，Jessi也趕緊喊冤：「我當時是被逼著穿那個衣服的！」事實上，Jessi過去曾透露當過SM娛樂的練習生，但因覺得公司的音樂風格與自己不符而離開，若她當時繼續待下去，很有可能就是「少女時代」的一員。《玩什麼好呢？》每週日於friDay影音全台獨家首播。

(中時 )