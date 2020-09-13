「台北W飯店」宴會廳擁有方正無死角的場地。（台北W飯店提供）

「台北W飯店」宴會廳擁方正的場地優勢、排場大器，可見證新人舉辦婚宴時的各種角度。（台北W飯店提供）

「豉椒醬王北緯四十五度海域干貝佐蘆筍」鮮味爆棚。（台北W飯店提供）

頗多對準新人的婚宴被今年的疫情打亂節奏，選擇延期補辦的小倆口不少，為迎接2021婚宴潮，各家飯店已悄悄推出婚宴新菜單。台北W飯店宴會廳主打「我的婚禮我做主Wed Your Way」概念，婚宴不僅大膽、更創新宴客菜色，可中西合併的多元優勢，提供準新人們客製化服務，主廚許政堂特地為構思「滋補花旗蔘響螺燉冰島鱈魚花膠」、「豉椒醬王北緯四十五度海域干貝佐蘆筍」、「金華玉樹麒麟鮮露龍虎斑」、「蠔皇鮑魚福爾摩沙御珍珠」等9道婚宴菜色，將各類山珍海味端上桌∘

業者表示，W酒店來自紐約，歐美調性、走活潑路線，而中式宴席料理亦頗有看頭，主廚許政堂有近20年的資歷，其首盤的「噶瑪蘭威士忌烏魚子」為特選烏魚子，經冬陽日曬豐美晶瑩，再以噶瑪蘭威士忌浸泡，採炙燒手法香味四溢；「牛肝菌芝士焗烤龍蝦」特選大隻東南亞海域的龍蝦，肉質彈牙佐法國牛肝菌沙律焗烤醬。

而「豉椒醬皇北緯四十五度根室海域干貝佐蘆筍」則鮮味爆棚，食材選用北海道干貝，搭配數十種辛香料煉製的豉椒醬，大火爆炒，齒頰留香，擺盤則以貝殼為發想。值得一提的是「福爾摩沙鮑魚御珍珠」這道菜色，靈感源於業者WOOBAR人氣餐點「阿嬤的鴨肝滷肉飯」，為主廚秘製老滷，以10頭鮑魚加上台灣黑豬肉打造而成，肉燥香濃入口即化。

(中時 )