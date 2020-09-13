陪你慢慢變老！結褵64年的退休校長蔡錦忠夫婦重披婚紗禮服，成為全場焦點。（參山處提供／王文吉台中傳真）

交通部長林佳龍（左）蒞臨為12對佳偶見證幸福，並頒發結婚證書。（參山處提供／王文吉台中傳真）

海拔2011公尺梨山耶穌堂舉行「雲端上的婚禮」，12對佳偶互許終身，現場洋溢浪漫溫馨氣氛。（參山處提供／王文吉台中傳真）

交通部長林佳龍（左）抽出精品婚戒1對，當作新婚好禮送給幸運佳偶。（參山處提供／王文吉台中傳真）

交通部長林佳龍（右）贈送每對新人送子鳥吊飾，加添「好孕氣」。（參山處提供／王文吉台中傳真）

陪你慢慢變老！結褵64年的退休校長蔡錦忠夫婦重披婚紗禮服，成為全場焦點。（參山處提供／王文吉台中傳真）

雲端上曬恩愛！互許終身的新人在海拔2011公尺的梨山耶穌堂留下此生最浪漫的回憶。（參山處提供／王文吉台中傳真）

全台最高海拔「雲端上的婚禮」梨山彩虹囍事13日在梨山耶穌堂舉行，12對佳偶互許終身，現場浪漫滿分。最受矚目的是結褵64年的退休校長蔡錦忠夫婦，蔡妻因行動不便，高齡87歲的蔡錦忠每天親自照顧，兩老籌辦再披婚紗禮服，成為全場焦點。

交通部觀光局參山國家風景區管理處舉辦「雲端上的婚禮」梨山彩虹囍事，13日於海拔2011公尺的梨山耶穌堂盛大登場。婚禮現場由知名華裔設計師Daniel Wong領軍布置，而婚禮派對不僅有原民樂團演出，藍帶主廚Nicolas利用在地食材製作幸福料理與美味甜點。

12對佳偶互許終身，交通部長林佳龍頒發結婚證書，並抽出1對精品婚戒，也贈送每對新人送子鳥吊飾，長老教會泰雅爾中會議長江瑞乾帶領新人宣讀幸福宣言，氣氛溫馨。立委伍麗華、觀光局副局長周廷彰、參山處長柯建興、和平區民代表林永富、羅進玉等出席觀禮。

最受矚目的莫過於已結褵64年的蔡錦忠校長夫婦，兩人從小就是青梅竹馬，蔡校長歷經823砲戰後退伍回鄉後兩人結為夫妻，5年前的一個小意外，蔡妻行動能力大受影響，生活起居必須依賴別人的協助，蔡校長雖已高齡87歲，仍堅持每天親自照顧老伴，鶼鰈情深令人稱羨。

林佳龍表示，「雲端上的婚禮」具備高海拔脊梁山脈風景、原民部落文化傳承、耶穌堂歷史建物和中橫開發的時代背景，顯得十分具有特色與故事性。「雲端上的婚禮」今年已站穩腳步，明年疫情趨緩，將向海外招募佳偶，將梨山得天獨厚的特色浪漫元素展現國際舞台。

參山處安排12對佳偶們在婚禮前體驗3天2夜的部落遊程，包含泰雅成年禮與新人之夜、高山婚禮茶席、婚紗拍攝等，透過主題活動和聯合婚禮，形塑梨山成為蜜月婚攝聖地。

(中時 )