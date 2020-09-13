劉冠廷在2020金馬形象廣告的工作照。（金馬執委會提供）

范少勳在2020金馬形象廣告的工作照。（金馬執委會提供）

金馬獎首度邀請全民參與，以一張照片或一段短片表現2020的「金馬57 TAKE ONE」募集計畫，將在9月14日截止收件，目前已有超過5000件作品投稿。本年度的金馬形象廣告也首度採取共創，由上屆最佳新導演徐漢強統籌，領軍金馬影帝陳以文、影后楊雁雁、男配劉冠廷、女配張詩盈以及新演員范少勳共同打造，完成作品將在10月初公布。

為了這支獨特的金馬形象廣告，徐漢強早早便和這群金馬得主開會討論，就連人在海外的楊雁雁都以視訊會議參與，從2020年的轉變與影響汲取靈感。例如其他影人就沒有楊雁雁遭遇封城的惶恐體驗；陳以文反而好整以暇利用在家時間整理生活；戲約不斷的劉冠廷，擔心起自己的健康與體力能否維持高峰；張詩盈卻想到身為女演員總是不斷碰到人生角色轉換的抉擇；最年輕的范少勳則思考隔離是否也是一種與自己好好相處的契機。

徐漢強表示要結合這些鍍金卡司壓力很大，但這些真實的感受，足以凝聚成一部深刻體現2020的金馬廣告。至於其他金馬得主，包括最佳導演鍾孟宏、原著劇本楊修華、改編劇本傅凱羚、美術王誌成、音效周震與嚴唯甄、音樂張偉勇、歌曲盧律銘與雷光夏、剪輯賴秀雄、動作設計洪昰顥、造型蔡珮玲與Nina Edwards、視效郭憲聰、攝影陳志軒與陳克勤等，將在典禮視覺JL DESIGN團隊協助下，從數千件徵集作品中挑選素材，打造出貫穿金馬57頒獎典禮節目的12支主題影片。

「金馬57 TAKE ONE」募集計畫將在9月14日截止，目前已有超過70個城市，5000件以上的投稿，金馬獎也呼籲所有想參與的民眾，務必把握最後機會。第57屆金馬獎頒獎典禮將於11月21日在台北國父紀念館舉行，9月30日公布本屆金馬獎入圍名單。

(中時 )