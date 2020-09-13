深藍色捷豹被撞後失控衝向路邊撞上電線桿，整輛車跨越路旁灌溉溝。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

兩輛車車頭都嚴重毀損，車禍現場一片凌亂。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

深藍色進口車捷豹車頭也毀損，強力撞上電桿後右前輪脫落。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

好心痛！彰化縣和美鎮12日上午在只有閃燈號誌路口，發生擦撞事故，58歲莊男駕駛銀色豐田VIOS撞上59歲柯女駕駛的深藍色進口JAGUAR，進口車被撞後飛越水溝撞上路旁電桿，兩車車頭幾乎全毀，所幸兩駕駛送醫後，僅輕傷無生命危險。警方初步調查，雙方酒測值皆為零，應是雙方未減速、禮讓，但詳細照則仍要釐清。

警方指出，發生車禍事故地點為彰化縣和美鎮大佃路255巷與202弄巷口，柯女行駛在閃紅燈號誌路口、莊男駕駛道路為閃黃燈號誌；當時柯女剛經過路口，車尾就遭莊男的進口車撞上，因速度快、力道不輕，深藍色捷豹瞬間衝越路旁灌溉溝後撞上路旁電桿。

撞擊現場一片狼藉，銀色豐田車頭幾近全毀，捷豹整輛車就掛在排水溝上，右前輪脫落；莊男頭部有2公分撕裂傷、柯女則向消防救護人員說胸腹部疼痛，2人均被送往彰基急救，意識清楚、檢傷後無礙。

警方指出，該處路口為閃燈號誌，依交通規則表示，莊男處在閃黃燈道路，路口應慢速慢行，柯女則應要停等後再前行，仍需進一步釐清肇事責任歸屬。

(中時 )