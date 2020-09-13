當平交道警示燈號啟動，汽、機車主若還「呆呆向前衝」，收到罰單千萬別後悔。桃園中壢一名網友向鐵路警察檢舉，20多輛機車闖越平交道，警方根據檢舉內容一口氣開出10張罰單，10位車主每人重罰6萬7500元！網友直呼「換一輛新的都夠了」。

上月25日傍晚4點多，正值下班時間，檢舉人在中壢元智大學附近的遠東路平交道，清楚拍下20幾輛機車無視燈號警告，「集體闖越平交道」，影片長度約10秒。

檢舉人持影片向鐵路警察局桃園分駐所檢舉，鐵警證實，其中10輛的車牌清晰可辨，依違反《道路交通管理處罰條例》開罰，每人罰款6萬7500元。

據了解，現場路段長期有人違規，檢舉人「有備而來」，提醒民眾不要輕易觸法；一名女騎士相當機靈，未盲從跟闖，在平交道前煞車，不然恐也挨罰。

《道路交通管理處罰條例》54條規定，平交道範圍含黃色網狀線；闖越平交道，機車罰6萬7500元、小型車7萬4500元、大型車9萬元，且吊扣駕照1年。

這樁檢舉事件引起網友意見兩極，有人認為開罰剛好，「不然都沒人在怕」、「早就該罰了，別等到出事才怪台鐵」；也有人質疑檢舉人心態，「不相信集體違規都是百姓的錯，這樣檢舉會不會有失公允」。

(中時新聞網)