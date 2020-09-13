男星馬俊麟去年演出《大時代》，爆和同戲女星王瞳假戲真做，當時正宮梁敏婷以「三人吃便當」為題po文痛揭丈夫出軌，並怒告王瞳侵害配偶權並求償，事後馬、王兩人聯合開記者會，淚崩認踰矩，事業受到重創，如今1年多過去，梁敏婷被問到是否對此事釋懷，以21字揭露了真正的心聲。

馬俊麟去年被老婆梁敏婷親自踢爆與王瞳的曖昧情，當時正宮才剛生下雙胞胎兒子不久，還被王瞳帶著媽媽、阿姨「侵門踏戶」，面臨如此難堪，讓外界備感心疼，馬俊麟與王瞳因此受到一面倒批評，被公司以停工處分要求反省，但兩人如今的下場卻形成反差。

受東家寵愛、被封為「民視小公主」的王瞳，雖沉寂一時，但幾個月後不但漸漸復出拍戲，還被交往8年的男友艾成回收，小倆口於今年7月宣布登記結婚，生活回到正軌，反觀馬俊麟雖之後被安排接演八點檔，但因不得觀眾緣而被「賜死」，現在重返老本行開畫畫班，對於能否再返回戲劇圈，只能等待公司進一步安排。

而馬太太梁敏婷，在與王瞳官司未了的情況下，走到了幕前，成為談話性節目的固定班底，最近她在IG跟粉絲進行QA問答，被直接提問：「釋懷了嗎所有？」，梁敏婷展現強大氣度，大方回應：「唯一對星元長太快，瞬間從嫩嬰長成幼兒無法釋懷」，等同間接透露已對丈夫偷腥一事放下，先前受訪時也表示，仍相信愛情，堅強得讓人心疼。

(中時新聞網)