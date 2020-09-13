國內製藥大廠杏輝近期因有6款藥品被發現含量測定未符合標準，被食藥署下令限期回收，其中包含「杏輝布咳樂液0.8毫克/毫升」、「若蘭仙施面皰凝膠10毫克/公克」2款處方藥，以及「杏輝欣吉視點眼液」、「杏輝咳定舒糖漿」、「杏輝胃邁寧錠」、「杏輝喜癒痔軟膏」等4款指示藥，共計118批。食藥署表示，上述六款藥必須在10月27日前完成回收，若未在期限內完成回收，將可依藥事法處20至500萬罰緩。

食藥署上周五一口氣公告杏輝藥廠有多達6款藥品未能通過持續安定性試驗，品質監督管理組簡技陳映樺表示，經查廠後發現，部分藥品的效期雖達兩年，但已在廠內存放一年多，當中主成分含量已衰退至90％以下，低於PIC/S GMP的標準，因此要求廠商下架回收，並要求產線先行停工，待釐清影響主成分含量原因後再恢復量產。

陳映樺說，這6款藥品中以「若蘭仙施面皰凝膠10毫克/公克」以及「喜癒痔軟膏」的用量最大，其中「喜癒痔軟膏」在市面上約有數十萬支待回收，廠商除須進行回收外，依照消保法也必須提供退換貨的服務。

(中時 )