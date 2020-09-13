萬芳將於17日推出新專輯《給你們DearAll》，發片倒數之際，再推出專輯同名單曲〈給妳們〉，其中「妳」字有別於專輯名稱的「你」具有它特別的意義，是一首關於萬芳與姐妹淘的情感之歌；由好友、導演徐譽庭創作歌詞，楊麗音、鍾欣凌、珊珊、智慧、法德一起入鏡演出，七姐妹加上特別客串演出的丁也恬，以及金馬金鐘雙獲獎的攝影師陳克勤，幕前幕後團隊總共有十座金獎。

聊起當初如何熟識組團？萬芳表示20多年前在屏風表演班因舞台劇而相識，1995年她第一次演出舞台劇《莎姆雷特》，「其他都是演員，只有我是歌手，第一個來跟我說話的就是鍾欣凌，她好漂亮好溫暖又好可愛」；徐譽庭是當時行政經理，後來是編劇也是導演，2014年萬芳第一次擔任舞台劇導演，也是徐譽庭的關係，讓她跨越舒適圈以不同的角色與角度進入戲劇。此外，楊麗音也是演出舞台劇，「她給我很多鼓勵，因為我不是戲劇科班出身，但她卻看到我的特質並且不斷提醒我自己珍貴的部分。珊珊是屏風表演班的演員，也是厲害的手作藝術家，智慧當時也是行政人員，現在則是 故事工廠劇團的行政總監」。

大家平時為各自工作家庭忙碌著，這回難得全員到齊，萬芳感動地說：「平常要湊齊聚會並不容易，大家都忙，但只要有任何人在群組裡發出需要，我們都會排除萬難齊聚，最神奇的是幾乎每次都全員到齊，並且一定擁抱。」認為每個人個性不太一樣，正因如此的互補變得完整，生活中有彼此的陪伴、提醒和關愛，她感謝著，「我們總是在我們的群組裡感到珍貴、幸福，我們總是感謝有彼此的支撐」。

現實生活中零爭吵，但MV裡卻有吵架的戲，大家吵到工作人員都以為是真吵，幾乎想上前去勸架，可見姐妹們個個演技了得，十分驚人。MV中大家為彼此畫上老妝，戴上灰白色的假髮，老嫗的樣子入鏡，萬芳形容：「特殊化妝的老妝很真實，跟過去舞台劇比較誇張的妝感不一樣，覺得很美，姐妹們在MV中的老妝每一個都好美，我彷彿看見我們大家真的老了住在一起的樣子。」是否計畫過未來退休一起養老？萬芳笑回：「我們常常幻想可以中樂透買一塊地，大家住在一起，有各自獨立的空間，這樣彼此照應不無聊。」

萬芳新歌MV邀好姐妹徐譽庭、楊麗音、鍾欣凌、珊珊、智慧、法德一同演。（何樂音樂提供）

萬芳新歌MV邀好姐妹徐譽庭、楊麗音、鍾欣凌、珊珊、智慧、法德一同演。（何樂音樂提供）

萬芳新歌MV邀好姐妹徐譽庭、楊麗音、鍾欣凌、珊珊、智慧、法德一同演。（何樂音樂提供）

(中時 )