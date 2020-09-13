今(13)日對流雲系發展旺盛，從早上4點多一路發布大雨特報，到現在全台逾10縣市山區仍有發生強降雨、雷襲的機率。氣象局長鄭明典曝一張圖說，鋒面雲系來到台灣附近，所以台灣天氣有類梅雨的味道。

氣象局下午3時10分持續發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，基隆北海岸、台中、南投及屏東地區，台北、雲林以南、花蓮及台東山區有局部大雨發生的機率，請民眾注意雷擊及強陣風。其後下午3時25分針對「高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊。

鄭明典在臉書上說，今天還真有點像梅雨。日本海有個低壓，然後鋒面雲系由低壓中心延伸到台灣附近，這個天氣型態有點梅雨的味道！

鄭明典提到，季節變化中，太陽方位的南北移動，太陽向南或向北，太陽本身對地球的作用是完全對稱的。但是因為地球海陸分布的不均勻，所以季節變化的變冷和變熱過程並不對稱。鄭明典解釋，由冬季到夏季過程中有梅雨，由夏季到冬季就沒有那麼明顯，但偶爾還是會有類似梅雨的天氣現象出現，有學者稱它為「秋潮」。

(中時新聞網)