胖卡咖啡車由4位在地的輕度失智者擔任沖調咖啡副手及服務生，為參加活動的民眾遞上咖啡和甜點。（呂妍庭攝）

今13日在垂楊國小舉辦的活動是嘉市第三波失智友善系列活動，場面活潑熱鬧。（呂妍庭攝）

今13日在垂楊國小舉辦的活動是嘉市第三波失智友善系列活動，場面活潑熱鬧。（呂妍庭攝）

為推動友善失症，嘉義市衛生局首次邀請國內致力推廣失智症防治的天主教失智老人基金會及台灣失智症協會共同合作舉辦「2020我愛阿嬤妮舞台劇」及遇見德曼莎活動，在咖啡香和溫馨有趣的表演中，加深民眾對失智症的認識，市長黃敏惠更強調，所有市府所屬公務員都必須在9月底前完成2小時認識失智症線上學習課程，失智友善從市府員工率先做起！

今13日在垂楊國小舉辦的活動是嘉市第三波失智友善系列活動，衛生局長張耀懋表示，響應2020國際失智症月，提倡失智友善社區，衛生局與失智老人基金會合辦「我愛阿嬤妮」舞台劇，用溫馨有趣的表演方式，讓民眾認識失智症、了解如何預防與面對失智症。

天主教失智老人基金會社工主任陳俊佑說，透過故事女主角白婉芝罹患輕度失智症但積極正向的生命經驗，這是對失智者及家屬，甚至社會大眾最直接的鼓勵與生命教育。

白婉芝則說，媽媽是中重度失智，從照顧過程瞭解到照顧者十分辛苦，平時日夜顛倒、跟著她團團轉，照顧她很多年後，自己也像母親一樣有些許失智症狀，在長期睡眠不足下，記憶就像斷線的珍珠項鍊一樣忘記許多事情，但是她仍勇敢走出來告訴大家，失智不是可怕的病，只要積極正向並接受治療，就可以慢慢地好轉。

黃敏惠表示，面對失智症，嘉市的政策是落實到社區，讓長輩延緩老化並得到最好的照顧，使年輕人無後顧之憂，可以專心打拼事業，感謝台灣失智症協會將豐富的「遇見德曼莎系列活動」帶給市民，打破大眾對失智者迷思，看見失智者超乎想像的創作力及能力，也感謝失智老人基金會將勵志失智者生命故事搬上舞台，目前已加求市府所屬公務員都必須在9月底前完成2小時認識失智症線上學習課程。

(中時 )