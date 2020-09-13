為去遊具罐頭化，嘉義市12日首次舉辦遊戲工作坊，邀60位4至12歲的主要玩家參與構思、設計想玩的遊具。（呂妍庭攝）

嘉義市預計要花3年時間全面檢修29座大小公園，首波將投入2500萬改造中正公園、北香湖公園，為讓兩公園全齡遊戲場一玩就上手，市府12日首次舉辦遊戲工作坊，邀60位4至12歲的主要玩家參與構思、設計想玩的遊具，腦力激盪一起創造日後的遊樂場藍圖。

建設處處長陳光興指出，現行公園內的遊具多半是罐頭遊具，雖名為是孩子的遊樂設施，往往是大人決定孩子該玩什麼，為設計出孩子真正想要的遊戲場，市府跳脫傳統，號召大小朋友說出自己的想法，昨4到7歲幼齡場以說故事引導兒童畫出喜好的遊戲類型，7到12歲學齡場則以紙箱、繩子、木頭輪等材料，直接讓孩子創作出遊戲設施。

陳光興說，今年通過中正公園遊戲場改善、北香湖公園入口改善預算2500萬元，建設處特地在基礎設計開始前，先讓「孩子們作主」，接著設計公司再把孩子的想法融入設計中，等到初步設計出爐，再透過居民說明會，讓大人們發表想法、建議，盡可能讓從幼到老的民眾都參與，達到全齡遊戲場的人性化需求。

尤其建設處不只顧及一般孩子，昨還邀請伊甸伊甸社會福利基金會、晨光智能發展中心的孩童及家長到場參與，訴求工作坊不僅是孩子當主角，更要照顧不同孩童的需求。陳光興強調，市府預計要花3年7500萬元全面檢修、整理全市公園，昨首創雲嘉地區之先辦遊戲工作坊，就是要讓中正公園、北香湖公園全齡遊戲場先奠定全民參與基礎，日後再盡可能複製到其他公園。

(中時 )