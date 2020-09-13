長澤雅美和Lily Franky約會被拍。(圖／翻攝自《女性Seven》)

33歲日本人氣女星長澤雅美，是不少男粉心中的女神，近日爆出她和56歲男星Lily Franky(中川雅也)發展「父女戀」，其實，兩人早在4年前就傳出緋聞，現又被拍到悄悄約會，且圈內人士都知道兩人關係匪淺。

據雜誌《女性Seven》報導，兩人先是到高檔牛排餐廳用餐，風趣的Lily Franky把長澤雅美逗得嬌笑聲不斷，吃飽飯後又轉戰六本木酒吧續攤，據悉該酒吧也是Lily Franky常光顧的店。

其實，長澤雅美和Lily Franky是因為合作舞台劇《Crazy Honey》，變成忘年之交，兩人過去曾傳出秘遊沖繩，又被拍到在酒吧私會5小時，不過當時女方經紀公司澄清，他們只是好朋友。

不過，圈內人都知道兩人關係匪淺，據悉，Lily Franky對於長澤雅美就像「避風港」，之前她也在節目上，毫不避諱表示Lily Franky是「演藝圈中最了解自己的人」，他們私下還會交換日記。

近來，長澤雅美新片《信用詐欺師JP》雖開出紅盤，但因為男主角東出昌大爆外遇醜聞，三浦春馬輕生，讓她心情相當沮喪，最近終於恢復精神，有工作人員私下表示，都是Lily Franky一直在旁邊支持她，因此傳了多年的「忘年戀」也因此浮上檯面。

(中時新聞網)