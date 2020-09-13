金馬影帝郭富城在新片《麥路人》與鮑起靜重拾過往母子情，2人過去就曾演過母子，不過這次在新作之中，反倒沒有對手戲。他詮釋的「阿博」沒辦法原諒自己過失，因此逃避事實，不敢與望子成龍的母親碰面。

在演出當下，他真的把鮑起靜當成自己的母親，想要給予她母子闊別已久的擁抱。郭富城在拍攝後，體悟到要更珍惜生命，電影裡的母子情節，也讓郭富城想起年初高齡90多歲過世的母親，讓他相當有感觸，談到這裡他忍不住哽咽，他說：「電影裡角色因犯重大過失，導致家中負債，內疚感太大，而總是徘徊在家中門口，糾結要不要回家與年老體衰的母親團聚。」

鮑起靜（右二）在電影《麥路人》演出郭富城的母親。（華映娛樂提供）

郭富城坦言自己年紀越大越感性，他說：「阿博（郭富城飾）角色個性給他的感覺是，沒辦法原諒自己過失，因此才從金融才俊身份，落魄為遊民。」他透露，自己的角色對未來毫無希望，因此他在演繹該角故作堅強的一面時，都感受到角色的難受。

他認為：「人不可能沒有做錯過事情，不論大錯或小錯，都要真誠面對，不能封閉自己，並取得對方的諒解。」電影裡暗藏著許多人生的縮影，也讓他有所領悟與啟發。此外，鮑起靜談到該片表示：「人生雖許多不開心、不快樂的事，但終究會燃起起光明。」

電影《麥路人》故事情節聚焦在香港的一群邊緣人，被生活催折，每到半夜就會在一家速食快餐店留宿過夜，被稱為「麥難民」。這些人逐漸熟識，在面對窮困的無助中相濡以沫，電影真實反應香港的社會問題。該片9月17日全台上映。

(中時 )