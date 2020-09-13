會場中各校也展示自行開發的校本特色課程地圖，更有專業老師在現場說明、說課。（呂妍庭攝）

會場中各校也展示自行開發的校本特色課程地圖，更有專業老師在現場說明、說課。（呂妍庭攝）

會場中各校也展示自行開發的校本特色課程地圖，更有專業老師在現場說明、說課。（呂妍庭攝）

為協助嘉義地區家長、學生，了解國小、國中、高中在12年國教新課綱實施所投入的心力，《課程零距離》嘉義市第2屆課程博覽會今13日舉行，嘉義市有32所學校參加，響應一年一度的教育盛事。

市府教育處表示，今年是108新課綱實施第2年，嘉市要將推動的成果同步與家長們分享，也讓家長、學生更有信心，所以嘉義市第2屆課程博覽會邀請瑩光教育協會理事長藍偉瑩、品學堂創辦人黃國珍以《教育、我相信你》為主題，進行教育分享會和提問論壇，解答了許多教育的問題，獲得很好的回響。

會場中各校也展示自行開發的校本特色課程地圖，更有專業老師在現場說明、說課，讓家長了解嘉義市教育進步的情形，許多家長紛紛表示，這場盛會讓他們深入瞭解嘉義市對教育的用心，各校的課程都很有特色、各有亮點，對108新課綱的素養教育，有了更多的認識。

嘉義市長黃敏惠親臨現場，表示課程教育博覽會是各校特色呈現的舞台，讓學校老師、家長孩子充分溝通，展現孩子們在課程中的學習成果，也特別感謝家長、志工、所有的教育夥伴，因為有大家的用心，孩子能夠更開心快樂的學習成長，期待透過課博會，讓家長更了解學校課程準備的用心與蘊藏的教育意義。

(中時 )