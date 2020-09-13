小願藝術館秋季聯展開幕式，立委陳柏惟、台中市副議長顏莉敏、市議員王立任、陳廷秀、施志昌均出席盛會。（王文吉攝）

小願藝術館秋季聯展開幕式，立委陳柏惟、台中市副議長顏莉敏、市議員王立任、陳廷秀、施志昌均出席盛會。（王文吉攝）

鹿峰國小教學組長林美枝指導學童創作傘繪。（清水小願文化創意協會提供／王文吉台中傳真）

鹿峰國小教學組長林美枝指導學童創作擬真食作。（清水小願文化創意協會提供／王文吉台中傳真）

鹿峰國小教學組長林美枝指導學童創作擬真食作。（清水小願文化創意協會提供／王文吉台中傳真）

鹿峰國小教學組長林美枝指導學童創作陶作。（清水小願文化創意協會提供／王文吉台中傳真）

台中市清水小願文化創意協會於清水眷村文化園區小願藝術館舉辦秋季聯展，展出鹿峰國小童趣藝術，由鹿峰國小教學組長林美枝指導學童擬真食作、陶作、傘繪，並與「眷貓。林國義攝影個展」對話，激撞出藝術、碰出童趣。

「鹿峰遇眷猫」展覽開幕式由清水高中、大甲高中的吉他音樂會揭開序曲，立委陳柏惟、台中市副議長顏莉敏、市議員王立任、陳廷秀、施志昌均出席盛會，清水高中校長黃偉立、中港高中校長簡崐鎰、鹿峰國中校長林勝結等協辦學校也到場共襄盛舉。

鹿峰國小創作展負責指導的林美枝老師目前擔任教學組長，且深耕陶藝教學多年，甫獲臺中市推薦參加教育部109年藝術教育貢獻獎。學生在其專業與愛的薰陶下，以赤子情懷體現對環境保護的行動、對地方文史的關懷，以及師生陶藝作品饗宴。

校長黃美玲表示，鹿峰的鯉魚山銜接著鰲峰山，是海線質樸又美麗的聚落。此次銜命參展的五年級學生，是利用回收物做素材，加之孩子特別的發想，製作出一系列令人流口水的「擬真美食 」。

第二個主題是孩子初體驗「壓克力彩繪傘」，呼應清水傘廠的眷村風華；最後分享「學生陶藝社」繽紛的成果。另外，「眷貓」攝影展為林國義影像記錄園區裡貓的生活，將30件作品鑲嵌在錯擺的繽紛木椅上，讓民眾穿梭其中找貓貓、玩躲貓貓。

除了「鹿峰遇眷猫」展覽、音樂會外，現場還有小願市集、眷村綠美化、清水眷村導覽等活動，讓清水眷村人潮不斷，熱鬧非凡。展期到11月15日，期待喜愛藝術的地方人士暨家長們，別忘了攜家帶眷到清水眷村文化園區，體會澄澈熱情的童心。

(中時 )