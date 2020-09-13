台南市後壁區頂長社區透過台南築角計畫補助，將社區多處閒置地改造成公園，最新的長短角公園還有樹屋咖啡、環保微市集、樂團表演等複合式空間。（莊曜聰攝）

台南市後壁區頂長社區透過台南築角計畫補助，將社區多處閒置地改造成公園，最新的長短角公園還有樹屋咖啡、環保微市集、樂團表演等複合式空間。（莊曜聰攝）

透過台南市政府都發局的台南築角計畫，後壁區頂長社區將庄頭內閒置空間打造成綠地公園，美化環境也活化社區，近年來陸續完成江水伯公園、財源藥草公園、粕面宋江公園等，由駐村計畫引進成大及台南藝術大學建築團隊的長短腳公園也在13日開放，一處聚落就有4間公園，令人稱羨。

台南市後壁區是嘉南平原米倉，到處可見農村風情，相對地也受到人口外移的衝擊，聚落內閒置老屋不少，乏人整理的結果，不是影響整體景觀，就是會變成髒亂點，頂長社區發展協會理事長蕭國瑞說，還好這幾年爭取台南築角等計畫補助，引進學生團隊及各界資源，讓老屋新生，社區有新貌。

有別於以往，今年在地首次採用台南築角中3年1期的駐村計畫，希望能讓效益延續，進駐團隊也採跨校合作，由成功大學建築系IEBS環境行為研究室及台南藝術大學建築藝術研究所攜手，選定1處約3分多的基地，結合社區營造、老屋改造及實作，融入生態工法，打造出長短腳公園，有老屋改成的展示區、鐵皮倉庫則變身咖啡屋，還有環保微市集，最顯眼的則是入口的一大片綠草地及好幾棵老榕樹。

無米樂稻米推廣促進會與南台科大合辦的「食在自然」活動，近200位民眾體驗稻草編織、液態肥製作等農活，也走訪長短腳公園，品嚐咖啡、聽薩克斯風演奏，好不愜意；頂長社區發展協會總幹事張美雪說，周邊也有老屋及空地所有人願意提供空間，未來計畫成立工作室、田園餐廳等，形成複合式園區，讓社區營造更多元，讓農村旅遊更有趣

(中時 )