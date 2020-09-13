「酸湯大沙公」以黃燈籠辣椒、主廚特製的四川泡菜為湯底，酸辣湯頭頗鮮甜。（北投大地酒店提供）

滋補、暖胃的「麻香大沙公」，將老薑與麻油香氣收至沙公裡頭，為養身的選擇。（北投大地酒店提供）

初秋微涼，正是大啖肥美螃蟹的好時節。「奇岩一號」秋蟹宴自即日起至10月底在北投店與旗艦店同步推出，主廚特選一斤重的鮮美大沙公，以乾鍋、川椒、酸湯、麻香、桂花等料理手法，推出5道鮮美菜式—乾鍋大沙公、川椒香酥大沙公、酸湯大沙公、麻香大沙公、桂花大沙公等，可品其香麻酸辣的肉質滋味。業者表示，旗艦店慶3週年，於9月底前享「乾鍋大沙公」、第2隻有半價折扣，2家店面皆同步優惠。

業者透露，主廚特推「乾鍋大沙公」，其屬於川北菜，有鮮美麻辣的口感，以煉製的老油、郫縣豆瓣醬、香辛料等多款佐料，加上蓮藕片、馬鈴薯片、白花椰菜翻炒，有帶鑊氣的特殊焦香，湯汁極少、入口香醇，每道售價2280元起。

秋蟹料理以川湘手法構思，其餘4道沙公菜式售價皆1980元起；必吃秋蟹「酸湯大沙公」，以黃燈籠辣椒、主廚特製的四川泡菜為湯底，加入螃蟹、中卷、鮮蝦等，色澤金亮、酸辣湯頭頗鮮；而「川椒香酥大沙公」香味撲鼻，以主廚特調香辛料與蒜酥拌炒出沙公的鮮香。

螃蟹肉質偏冷，可考慮滋補、暖胃的「麻香大沙公」，將老薑與麻油香氣收至沙公裡頭，為養身的選擇；而「桂花大沙公」，主廚以有機雞蛋與產自台灣小農的洋蔥大火快炒，將沙公的紮實鮮味提出，滋味鮮美。

(中時 )