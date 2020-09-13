儘管今天是周日，一年365天操作匯市的中央銀行也沒停止對外「說明」，認為市場傳言的央行對美元祭出限賣令，有所誤解，主要是近日來台北匯市有少數銀行進行單筆大額掛單，已造成交易流程塞車，央行因此主動告知銀行端，「並非禁令！」

央行今（13）日下午發布新聞稿表示，對於匯市交易者的善意勸導，是基於維持外匯市場秩序的職責，央行向來尊重銀行掛單的買賣（Bid-Offer）實務，台灣外匯市場屬淺碟型，若少數銀行單次掛單金額過大，已影響市場成交速度，以及其他銀行掛單者的權益。

9月12日的台北匯市發生外匯交易員美元賣單單筆不可超過5支（1支等於100萬美元），使賣盤必須「排隊」的現象。對此，央行認為是少數銀行單次掛單金額過大所致。

央行提醒，銀行交易員單次掛單金額不宜過大，應等成交後再行掛單，以加速交易進行，並重申，此項善意勸導措施，並非禁令。

(工商 )