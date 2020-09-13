陸媒今日報導披露，深圳市公安局下午發布通報指出，上月23日，大陸廣東海警查獲的李宇軒等12名非法越境人員，因涉嫌偷越邊境犯罪，已被廣東海景依法採取刑事拘留強制措施。目前案件正在偵辦中，公安機關表示將依法保障犯罪嫌疑人的各項合法權益。

事實上，據日前北京航空航天大學法學院副教授田飛龍分析指出，這12名非法越境大陸的港人，在大陸將面臨涉嫌非法越境的指控，不過如有違反《香港國安法》部分，不會由大陸審判。

田飛龍指出，從順序上來說，應該是先追究他們的偷越邊境罪，服刑完畢後，再移交香港司法機關，由香港司法機關追究所涉及的港區國安法或其他罪行。

大陸刑法明確規定表示，違反出入國境管理法規、偷越國（邊）境，情節嚴重的處一年以下有期徒刑、拘役或管制。但有港媒報導指出，如果涉及組織他人偷渡被定罪，刑期由兩年至七年，如果情節特別嚴重，例如是偷渡集團的首領，或在被查時以暴力反抗的話，最高可以判終身監禁。

(中時 )