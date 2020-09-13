安心買好買滿，屏東好物大受歡迎。（柯宗緯攝）

屏東出好物，優惠搶鮮嚐。（柯宗緯攝）

屏東縣政府致力推動「屏東好物」，為茁壯優秀小農、扶植屏東縣在地產業，特別於北、中、南共辦理4場「屏東出好物行銷推廣活動」，將屏東好物引薦至全臺。首場高雄場在9月11日至9月14日登場，藉由高雄巨蛋旅展的高人氣，曝光屏東縣多樣優質「屏東好物」。除了展示、展售外，活動每日更推出好康大放送以及食農教育推廣，12日下午2時還加碼咖啡表演秀，歡迎民眾前來品嚐道地屏東健康農產。

「屏東出好物行銷推廣活動」高雄場，邀集了屏東優質的農特產品與加工品，參展廠商有「永信合作社」、「田蜜農場」、「新丁咖啡」、「東園蜂蜜」、「臻藏奶酪」、「翹船長」、「紅豆南國」等，帶來豐盛農產，一次在高雄巨蛋旅展活動現場呈現給高雄的民眾。

產品內容包羅萬象，包含巧克力、嚴選紅豆、咖啡、香檸汁，更有紅龍果麵條及海木耳纖活飲等屏東特色農業產品，不僅包裝精美細膩，還料好實在，樣樣代表屏東不同風情，絕對優質健康又安心。

12日下午，活動將邀請曾獲得台灣咖啡大賽第二名Gavagai Café的藍啟航先生，於屏東好物館前舞台區，以實演方式，加入屏東縣特有農產品，重新詮釋屏東咖啡的美味，提供現場民眾品嚐。

這次活動精彩豐富，現場有各式小活動，如好物推薦會、特調試飲會、食農教育拿好禮等，還有現場打卡按讚分享摸好禮等，各式贈品數量有限。「屏東出好物產品好禮推薦會」有三場！

9／19(六)-9／20(日)屏東縣民公園、10／23(五)-11／1(日)臺北新光三越北香堤廣場及10／24(六)-10／25(日)2020 ATTA臺中國際旅展，都各有一場行銷活動，讓全臺各地民眾都能開心採買來自屏東好物。

(中時 )