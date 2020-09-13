新莊地藏庵恭祝地藏王菩薩聖誕，14日起一連三天舉行超渡法會。（許家寧攝）

新莊地藏庵歷史悠久，每年大眾爺超渡法會與夜巡繞境為地方盛事。（許家寧攝）

新莊地藏庵有263年歷史，每年大眾爺超渡法會與夜巡繞境為地方盛事。（許家寧攝）

農曆七月即將結束，擁有263年歷史的新莊地藏庵，自鬼門關前3天接連舉辦超渡法會，為當地年度盛事，14日首夜登場的「打城」法會，由高僧擺誦經、作法將橫死無主孤魂從枉死城救出，得以脫離苦難，展現百年大眾爺廟濃濃的人情味。

新莊地藏庵建於清代1757年，供奉「文武大眾爺」，每年農曆七月27日至29日鬼門關閉前一連三天舉辦的超渡法會，為無主孤魂普渡，與農曆五月被列為新北市文化資產，俗稱「新莊大拜拜」的大眾爺夜巡繞境，為新莊一年一度盛會。

新莊地藏庵主任委員張永寬說，民俗信仰中，非自然死亡的亡魂會受困在「枉死城」受苦難，為超渡枉死之靈，地藏庵今晚於「打城」法會儀式擺放紙紮的枉死城，由高僧誦經、作法、打破城，再將紙城燒毀，讓城內亡魂得以重新轉世投胎。

超渡法會接連舉辦三天，一直到鬼門關閉之日，當天也是地藏庵主祀的地藏王菩薩誕辰，廟方依相關科儀，並於活動中心分設「淨土壇」讓民眾追薦祖先、超渡親屬，也讓好兄弟接受一個月的豐盛供養後重返陰間，正式為「鬼月」畫下句點，

新北民政局長柯慶忠表示，新北市主祀地藏王的廟宇有3間，歷史最悠久的新莊地藏庵長期推動公益慈善事業，除設立大眾圖書館，去年捐款近1700萬元，幫助當地各級學校、弱勢團體及警義消救護等機關，弘揚地藏王救拔眾生宏願。

(中時 )