苗栗縣公館鄉中義社區舉辦食農體驗，推廣公館芋頭13日由縣長徐耀昌等人舉行「中芋塔」揭牌儀式。（巫靜婷攝）

苗栗縣公館鄉中義社區舉辦食農體驗，苗栗縣議員孫素娥、農會總幹事古雪雲等人體驗製作芋香蒸月餅。（巫靜婷攝）

苗栗縣公館鄉中義社區舉辦食農體驗，苗栗縣議員孫素娥、農會總幹事古雪雲等人體驗製作芋香蒸月餅。（巫靜婷攝）

苗栗縣公館鄉中義社區舉辦食農體驗，民眾下田體驗採芋頭。（中義社區提供／巫靜婷苗栗傳真）

公館鄉栽培芋頭面積為全苗栗縣最大，目前少部分已開始採收。（巫靜婷攝）

公館鄉中義社區芋農指出，今年因氣溫高產量銳減，還有福壽螺把芋頭啃出洞。（巫靜婷攝）

苗栗縣栽培芋頭面積僅次於台中大甲，其中又以公館鄉栽培面積最大，芋頭採收以中、南部一路往北延伸，但目前中南部傳出受天氣影響，今年產量銳減，價格恐將上漲。公館鄉農會總幹事古雪雲表示，公館芋頭要在10月底才會大量採收，目前少部分採收的芋頭，據觀察整體品質穩定。

古雪雲表示，全台芋頭主要產地位於台中與苗栗，台中大甲栽培面積約有800多公頃，苗栗縣有600多公頃，其中公館占約400公頃，芋頭由南往北一路採收，目前得知中南部芋頭受到天氣影響，氣溫高以及各田間管理不一，病蟲害嚴重導致產量減少，價格有上揚趨勢。

古雪雲指出，公館芋頭少部分已開始採收，但大量採收期應落在10月底，屆時將舉辦活動促銷，目前從福基村、石墻村等一路看來，今年芋頭的品質穩定，產量雖然減少，但價格會比前2年好一些。中義社區的芋農則指出，今年天氣熱，許多芋頭在田裡都爛了，也因為無毒耕作，有福壽螺把芋頭啃出洞來。

公館鄉中義社區去年通過農村再生計畫審查，今年依計畫申請僱工購料，將閒置空間改為農事體驗四季蔬果廊道，推動戶外教學、農事體驗及產業推廣等，辦理芋頭田間深度旅遊，從種植、鋤草、防治病蟲害及採收，帶領學生了解芋頭的一生，並以無毒安全農業永續發展，朝精緻化農事體驗邁進。

苗栗縣長徐耀昌出席活動，他表示，食農教育能教導孩子如何品芋，芋頭有許多營養成分，米粉湯少不了芋頭，希望能更加推廣苗栗縣的芋頭，記得芋頭3、4年前滯銷，最後經兩岸交流由大陸湖北幫忙購買，縣府會善盡輔導責任，協助在地農產推廣。

(中時 )