富邦悍將洋投伍鐸日前遭註冊註銷，改登錄新洋投奇優力並將在今日先發，伍鐸今晚就要返美陪老婆待產，賽前特地到新莊球場與隊友們告別，他相當珍惜與球團的關係，對於自己下一步計畫，他積極表示希望能與悍將有任何合作機會，不過還不會輕易說生涯要結束。

伍鐸是中職的熟面孔，2015年來台，前3年效力中信兄弟，2018年轉投富邦悍將，該年拿下聯盟勝投王，不過隔年卻苦吞12敗，成為該年敗投王，今年戰績也不見起色，15場先發繳出2勝9敗，自責分率6.55，富邦球團最後忍痛與他解約。

伍鐸今晚就要離開台灣，賽前特地到球場與隊友、教練團合影說再見，「在台灣能和公司、隊友、教練團建立不可思議的好關係，讓我真的很印象深刻，這是超越球隊與球員間關係。」此外伍鐸要離開台灣的消息出來後，他也接到不少球迷的訊息，讓他感受到溫暖，令他感動。

之所以這麼匆促要離開台灣，也是因為伍鐸的老婆將要在下周二生下第2個寶寶，「我要趕著回去陪老婆待產，小嬰兒的性別我們刻意不先知道，當作彩蛋，生下來會再拍照片告訴大家是男孩還是女孩。」

回美國後伍鐸會先迎接小嬰兒出生，接下來的日子仍會持續與球團保持聯繫，雖然他今年已34歲，對於球員來說是尷尬的年紀，但他也不輕言退休，「退休是艱難的選擇，每個選手都會遇到，我保持開放的態度，也並不認為今天是選手的最後一天。」

伍鐸多次強調願意幫助球團，無論什麼合作都會接受，「會與球團保持溝通，無論場上或場下都會全力以赴，幫助球隊為主，有機會都會義不容辭回台灣幫忙。」

富邦悍將伍鐸與隊友陳鴻文擁抱道別。（富邦悍將提供）

富邦悍將伍鐸與隊友林宥穎道別。（富邦悍將提供）

(中時 )