為了不打草驚蛇，稽查員以空拍機蒐證，果然發現嫌犯利用挖土機挖土，載運營建廢棄物進場傾倒。（新北市環保局提供／許哲瑗新北傳真）

新北市環保局日前獲報，有人假藉整地之名，將大量營建廢棄物載運至樹林區民權街一塊農地棄置，稽查人員通報樹林警方聯合進場稽查，果然逮獲楊姓、陳姓等3嫌正在挖土掩埋廢棄物，當場依現行犯身份移送法辦；環保局表示，由於嫌犯供詞反覆，且有非法傾倒廢棄物相關前科，懷疑為集團性犯案，全案依《廢棄物清理法》偵辦中。

環保局表示，12日中午接獲民眾舉報，有不肖人士假借整地之名，以鐵皮圍籬圈住樹林一塊農地，挖出砂石後填埋廢棄物，稽查人員現勘調查，發現犯嫌警覺性極高，甚至以3、4台對講機互相通報「顧場」，因此稽查員為了不打草驚蛇，先在周邊駐點，以空拍機蒐證，果然發現一輛載滿的營建廢棄物的砂石車進場傾倒，還出動挖土機填土掩蓋證據。

稽查人員見時機純熟，一頭攔查砂石車司機，一頭進場稽查掩埋場，當場逮獲楊姓砂石車駕駛、負責顧場的陳姓嫌犯，另名綽號「修修」的作業員則逃之夭夭，警方追緝中。

蹊蹺的是，楊姓駕駛原坦承從五股某停車場，載運大量營建廢棄物至樹林農地棄置，卻在接獲不知名來電後翻供，辯稱絕無載運廢棄物一事，只是「樹林農地載運砂土，因品質不佳不願載運離場」；另名陳嫌也辯稱「不知情」。

環保局表示，經稽查人員徒手挖出廢棄物後，發現水管、泡綿、磚瓦、木板、帆布等大量土木與建築混合廢棄物，懷疑為集團性犯罪集團，且2嫌證詞不一，將由檢警擴大偵辦。

(中時 )