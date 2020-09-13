國民黨將派前立法院長王金平參加海峽論壇，遭大陸央視女主播李紅解讀是向對岸求和，引起黨內不滿，湧現反對出團聲音。對此，國民黨台南市議員謝龍介今(13日)表示，這整件事已經變調了。

央視主播爆出王金平出席海峽論壇「求和說」引發喧然大波，國民黨主席江啟臣13日表示，本來是請王院長擔任團長率團出席，現在受到干擾，雖然對岸試圖做出一些調整，但海峽論壇氣氛變調，後續要再跟王院長商討。

《自由時報》報導，謝龍介指出，國民黨長考量到現在的兩岸局勢和國際環境，國民黨擔憂可能會出現擦槍走火的情況，才決定參加這次海峽論壇。但因為中國大陸官方媒體人做出錯誤解讀，加上王金平出發前去面見蔡總統，都讓這整件事更加複雜，且走調、變味了。

除此之外，為了澄清誤會，央視新聞今再發「總台海峽時評：歡迎王金平率團出席海峽論壇」稱：「在此，我們對中國國民黨前副主席王金平率國民黨代表團出席活動」，滅火意味濃厚。

(中時新聞網)