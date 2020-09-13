高雄第一社大水電義工團，行善足跡「凸」遍南台灣。（柯宗緯翻攝）

高雄第一社大水電義工團，行善足跡「凸」遍南台灣。（柯宗緯翻攝）

高雄第一社大學水電義工團，是由來自各行各業的社會人士組合起來的水電義工團，成員相當多元，有知名企業董事長、老師、科技新貴、家庭主婦，甚至是連小學生都有。他們利用空閒時間協助獨居老人水電修繕，足跡遍及南台灣。

不過，要參加這個義工團門檻很高，首先得參加水電班課程學習相關技能結業，並且還有沒有抽菸吃檳榔，以及身上沒有刺青才能參加水電義工團出任務。

日前某次施工前，水電班老師林裕銘用簡短幾分鐘交代施作位置，及注意事項，一大群人便瞬間各自分工，立即進行獨居老人住家水電修繕，有的人更換線路，有的人協助整理環境，與老人家關懷問暖，不到中午便完成熱水器安裝及整戶電路重新裝設，讓獨居老人有熱水洗澡及安全的用電環境。

有時這群義工團也會去偏遠山區，中午休息用餐也都是團員分工帶食材現場烹煮，用餐時還會邀請獨居老人一同用餐，這項義舉從民國100年開始至今，特別的是每次出任務時大家有錢出錢，有力出力。全部材料費及相關支出皆由團員大家平時捐獻水電基金費用支出，堅持不對外募款。

最近一次協助的對象是一對長期臥床的獨居夫妻，家裡因為電壓不足沒有冷氣安裝冷氣悶熱造成皮膚濕疹，外勞因為長期在悶熱環境照顧老人一天要洗好多次澡，透過高雄心路基金會找到林裕銘老師協助。

林老師去實地看過現場更發現個案家中熱水器沒有強制排氣，除了幫他們全戶電路重新架設，更加碼幫他們更換全新的熱水器，老師直說「有捨才有得平安就是福」。

(中時 )