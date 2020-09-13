民進黨立院黨團書記長鍾佳濱今日受訪表示，明日立院進行朝野協商討論開議日期，無論各黨有任何意見都尊重，但還是要先決定何時開議。而日前民進黨立院黨團總召柯建銘說，民進黨規劃將在9月18日或21日開議。

今日傳出國民黨為反對開放瘦肉精美豬，打算以在委員會杯葛總預算審查的方式反制。國民黨立院黨團總召林為洲受訪表示，國民黨的立場也是希望盡快開議，也會在明日協商時提出要求國會審查美豬進口，而非讓民進黨政府以一紙行政命令就此帶過。

林為洲說，將會要求蔡英文總統到立院進行國情報告，說明到底政府受到什麼壓力，或是換到什麼東西，才會犧牲國人的食安，開放允許瘦肉精美豬進口。

林為洲指出，目前黨團也在研議各種戰術因應議事攻防，如果民進黨有所動作，國民黨也會回應，一定強力監督。

鍾佳濱指出，明天主要是協商開議日期，至於議程要如何安排，各黨的意見都尊重。過去朝野的互動，什麼狀況都發生過，大家都可以表達自己意見，但都要等開議以後才能安排討論。

(中時 )