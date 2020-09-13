蔡英文總統出席由民進黨中國事務部及國際事務部共同舉辦的「大棋局！亞洲民主保衛站 兩岸及國際事務兵推營」閉幕式，再聽取參與營隊同學為期四天的營隊中所學習到並實際操作兵推、瞭解國安決策者如何面對、洞悉國際局勢變化等成果報告後，也在閉幕式時致，勉勵與會年輕的學員。（陳麒全攝）

蔡英文總統出席由民進黨中國事務部及國際事務部共同舉辦的「大棋局！亞洲民主保衛站 兩岸及國際事務兵推營」閉幕式，再聽取參與營隊同學為期四天的營隊中所學習到並實際操作兵推、瞭解國安決策者如何面對、洞悉國際局勢變化等成果報告後，也在閉幕式時致，勉勵與會年輕的學員。（陳麒全攝）

蔡英文總統出席由民進黨中國事務部及國際事務部共同舉辦的「大棋局！亞洲民主保衛站 兩岸及國際事務兵推營」閉幕式，再聽取參與營隊同學為期四天的營隊中所學習到並實際操作兵推、瞭解國安決策者如何面對、洞悉國際局勢變化等成果報告後，也在閉幕式時致，勉勵與會年輕的學員。（陳麒全攝）

蔡英文總統出席由民進黨中國事務部及國際事務部共同舉辦的「大棋局！亞洲民主保衛站 兩岸及國際事務兵推營」閉幕式並與年輕學員合影。（陳麒全攝）

蔡英文總統出席由民進黨中國事務部及國際事務部共同舉辦的「大棋局！亞洲民主保衛站 兩岸及國際事務兵推營」閉幕式並與年輕學員合影。（陳麒全攝）

蔡英文總統出席由民進黨中國事務部及國際事務部共同舉辦的「大棋局！亞洲民主保衛站 兩岸及國際事務兵推營」閉幕式。（陳麒全攝）

蔡英文總統13日出席民進黨舉辦的「大棋局！亞洲民主保衛站 兩岸及國際事務兵推營」閉幕式致詞時表示，2020年是充滿挑戰的一年，在病毒及美中關係緊張的衝擊之下，各國的經濟安全正面臨高度不確定性。我們不只對疫情超前部署，在承平的時候，也做好萬全準備，預先制定各種應對計畫、預擬可能的結果，才能保護人民的安全。她也勉勵與會年輕學員，年輕人要多了解詭譎多變的兩岸與國際情勢，站在台灣的角度思考如何保衛亞洲民主。

蔡英文總統出席由民進黨中國事務部及國際事務部共同舉辦的「大棋局！亞洲民主保衛站 兩岸及國際事務兵推營」閉幕式，再聽取參與營隊同學為期四天的營隊中所學習到並實際操作兵推、瞭解國安決策者如何面對、洞悉國際局勢變化等成果報告後，也在閉幕式時致，勉勵與會年輕的學員。

蔡英文總統表示，今年暑假民進黨為年輕朋友量身打造3門民主必修課，今天是「兩岸及國際事務兵推營」的結業式，很高興看到年輕的朋友一起參加完成訓練，讓她對台灣的未來充滿了信心。她說，這次的兵推營中，有48名對國安領域充滿熱忱的年輕面孔，學員平均年齡只有25歲，大家都積極投入討論、激盪思想的火花，相信在充實緊湊的兵推訓練中，學員能深刻的體驗到，國安領域的事是極具挑戰性。

蔡英文總統指出，對於各國來說，2020年是充滿挑戰的一年，新冠肺炎病毒的威脅，在全球各地造成嚴重的公共衛生危機，在病毒跟美中關係緊張的衝擊下，各國的經濟安全正面臨高度的不確定性，不但失業率升高，全球貿易跟產業鏈也面臨衝擊的情況。

她也談到，在東亞區域中，東海跟南海的主權問題也是一觸即發的衝突點，涉入的國家數量眾多，牽涉的層面也涵蓋區域安全、外交關係及周邊國家的利益。另外，中國強行實施港版的國安法，不僅衝擊香港的高度自治與民主發展，也對普世的民主價值造成威脅。

面對一波又一波的挑戰，蔡英文強調，作為總統必須在國家安全受到威脅的當下，拿出解決方案，但是做出正確的決策並不容易，每一項決策都涉及到多層次、高複雜度及結構性的問題，「總統必須在資訊龐雜或者是資訊短缺的情況下，做出不偏離國家走向的決定。」

她說，這段期間大家都常聽到「超前部署」這個名詞，不只對疫情超前部署，在承平時也做好萬全準備，預先制定各項應變計劃、預擬可能結果才能保護人民安全。這一切都須仰賴國安幕僚及團隊事前周延的規劃、事發積極的應變，因此國安幕僚的角色非常重要。

她表示，民進黨執政後，除了有選舉人才的投入，也需培養國安領域的年輕尖兵，這次的兵推營就是要讓大家體驗到，國安幕僚是如何想盡各種情境尋求解決方案。黨內有很多優秀的團隊、黨員，過去也透過參與營隊不斷累積知識跟經驗，現在不論是擔任民意代表或在行政部門服務都有傑出表現。

她說，這幾天的訓練營大家表現都很好、抗壓性也很強，期待學員未來可以持續接觸兩岸跟國際事務，投入國家安全領域的工作，民進黨是個創新、有活力的政黨，也歡迎年輕朋友未來有更多的參與。

蔡總統指出，她也注意到，這次的兵推營有400多人提出申請、40多人參加，但是黨部可能要再加強一下「因為入黨的只有2、3個」，但不論有沒有加入民進黨，「只要我們的價值是一致的，對國家的未來是一樣關心的，對我們的責任有同樣認知，我們都可以一起為這個國家打下更好的基礎，創下更好的未來。」

桃園市長鄭文燦表示，過去擔任幕僚時也參加過很多兵推活動，希望透過各種狀況的模擬讓決策能夠周延，兵推可以讓大家有進入實境演習的感覺，台灣面對兩岸、外交、國安各種複雜的挑戰，兵推是在做幕僚階段很重要的訓練，他也鼓勵年輕學子能夠多參加兵推營，對台灣有更多了解。

(中時 )