來自台中市太平區的2家6口，今日結伴至南投武界栗栖溪露營，不料凌晨4時開始，上游的台電武界壩無預警洩洪，造成遊客被急流沖走，目前3死1失蹤。

台電表示，針對水壩突然放水，沖走在栗栖溪野營的民眾，台電已緊急成立應變小組調查。

據了解，武界6號壩排洪閘門今晨4時12分、5時08分發生閘門異常狀況，突然自動開啟，值班人員發現後緊急關閉並通報；同時也接獲下游武界村村長通知，有4名遊客遭洪水沖走。

台電明潭發電廠廠長許宗源表示，今日凌晨閘門異常開啟，這部分台電已全力配合檢調調查。一般來說，台電壩場如要洩洪，一定會提前至少一小時公告，武界民眾也會聽到廣播。

針對閘門異常造成意外，台電除調查原因，也同步通知所有水力電廠，立即關閉閘門控制電源並全盤檢查。台電提醒社會大眾，溪床區域為電廠管制區，台電設有警示標語，提醒民眾請勿進入溪床露營。

此次意外與武界壩閘門異常開啟有關，南投地檢已主動偵辦，並請犯罪被害人保護協會南投分會，派員協助家屬後續事宜。

(中時 )