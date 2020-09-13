台南永康有一名高齡88歲的豆花伯，一碗僅售20元的豆花遭人嫌貴、被惡意棄單，事件曝光後網友們十分不捨。沒想到，近日棄單的男子竟然跳出來自首，該男子更自爆和朋友一起騙過阿伯的錢，此話一出，讓所有網友都怒批，「屁孩欠教訓」。

日前有網友在臉書社團上發文指出，一名在台南永康賣豆花的阿伯疑似遭到客人惡作劇，點了20元的豆花之後，嫌貴就落跑不付錢，經過媒體報導，黃偉哲直接到阿伯的攤子上將豆花全部包下，當作議會點心，請同仁享用。然而，該名疑似惡作劇的男子，竟在新聞報導下方自首說惡作劇的主角就是他。

有網友在臉書社團《爆廢公社》上貼出截圖，疑似是該名惡作劇客人在新聞下方留言指出，「我和同學去那邊吃免錢的很久了，阿伯找錢還笨笨的被我們騙說少找，趁他不注意偷他錢買豆花吃，他都不知道」。

接著，該男子留言表示，「我那天就跟我同學去挑戰棄單，那時候我們訂很大量，還故意問一碗多少，阿伯說20，我說太貴了不要了，就快步離開，他一臉反應不過來的樣子，我笑死」。

屁孩留言已遭到網友截圖保存。（摘自臉書）

網友看到留言後，紛紛斥責，「這發言真是刷新我三觀」、「真的很缺德ㄟ！怎麼可以這樣欺負老人家」、「死屁孩真的夭壽骨阿」。另外，有網友發現，這名男子疑似就是之前放話館長老婆也會遭殃的屁孩；其他人則認為，這個屁孩之前自稱是讀新北市某高中，現在又說在台南惡作劇，讓人懷疑是不是釣魚假帳號。

(中時新聞網)