川普選情告急，有關選後他可能不認輸，繼續戀棧白宮不走的傳聞甚囂塵上，因川普本人不曾嚴正否認類似說法，更令民主黨人憂心，一旦川普不認帳，恐怕引發憲政危機。川普的麻吉史東（Roger Stone），竟然語出驚人建議川普，萬一在11月敗給拜登，應該啟動戒嚴法，掌控完全權力，並把前總統柯林頓夫婦，以及臉書創辦人祖克柏等重要人士抓進牢裡關起來。

史東為川普多年盟友，也是共和黨策士，他因為在通俄門等相關調查，犯下向國會撒謊等罪名，被判40個月徒刑，但川普為他減刑。

史東致電陰謀論者瓊斯的網路節目Infowars，引用廣為流傳的提早投票，不在籍投票和通訊投票弊端，並出餿主意稱，如果川普敗選，應該考慮援引《叛亂法》（Insurrection Act），逮捕前總統柯林頓、前國務卿希拉蕊夫婦，前參院多數黨領袖里德，祖克柏，蘋果執行長庫克，以及「任何被證實涉入非法活動的人。」

當時人在內華達州募款的史東並建議川普，選舉當晚，「聯邦法警應該要扣押內華達州選票，因為這些選票全部被動手腳，如果情況真如此，任何該州的選票都不應該被計入。總統先生，派聯邦法警到選委會吧！」

(中時 )