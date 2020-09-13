葉璇爆女星整型失敗。(圖／翻攝自影片)

近年來多在大陸發展的港星葉璇，不僅靠直播帶貨大賺一筆，還不時會拍影片分享日常生活和圈內秘聞，近日她就以「明星整容能被大眾接受嗎」為題，談論對整型的看法。

葉璇透露自己不反對別人整容，「大眾不能接受的是醜，而不是不能接受變美的過程」，只要不傷害自己身體，又能夠變漂亮，為什麼不能？「整得漂亮人人都會贊同，整得醜大家就會反對，大家反對的是整醜，不是整容。」

不過葉璇認為內在美很重要，加上外在修飾、保持運動，就很完美。她也分享自己圈內好友的整容失敗例子，對方出道時很漂亮，是會讓人驚豔的那種，但卻極為不自信，最後就去整型，「在一些不好的機構，整得就東凸一塊西凹一塊，打針打得臉也僵，凹凹凸凸那個臉。」

所以她也鼓勵大家，想在娛樂圈立足，絕對不是只靠美貌，還要有端正的心態，把自己的優點和缺點都坦承給大家，自然會得到該得到的一切，「不需要爭的，該是你的就是你的。」

(中時新聞網)