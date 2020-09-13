日本長壽綜藝節目《電視冠軍》帶起達人風潮，其中，「能吃就是才能」絕對是該節目的代表作之一，日本大胃王紅遍全球，在2006年刷新熱狗大賽世界紀錄的小林尊，除了胃容量，也以秀氣美顏聞名，被封為「大胃王界美少年」，而42歲的他近況曝光，反差之大，讓眾人直呼「太狂了」。

小林尊堪稱8、90年代第一位在全球締造高知名度的日本大胃王，消瘦的身材、秀氣的臉龐，開吃時卻如開啟猛獸模式，其胃容量締造他的傳奇地位，事實上他在2001年就在美國紐約知名熱狗店拿下世界冠軍，5年後以「12分鐘掃光53又3/4個熱狗」刷新世界紀錄，直到2009年為止都穩坐冠軍寶座。

小林尊如今42歲，成了搞怪的辮子大叔。(取材自小林尊IG)

而因故到美國發展並居當地的他，不時會更新IG，跟粉絲分享生活，離當年在電視上看他狂吃已過去14年時間，42歲的小林尊近況曝光，其實他個性搞怪大膽，曾經染過粉紅色頭髮，最近則成了「辮子大叔」，興致來了會畫上煙燻妝出門，跟當年如韓國男團偶像的他落差之大，讓人難以置信。

事實上，小林尊移居美國有苦衷，當年他以大胃王世界冠軍身分爆紅，竟出現高中生因為崇拜他，而模仿了大胃王比賽情節，但發生食物卡喉噎死的意外，掀起了輿論，要求電視台停止大胃王節目，更說大胃王節目鼓吹暴飲暴食、浪費食物，禁播對小林尊造成強烈影響，他因此避走美國，在紐約繼續發展。

(中時新聞網)