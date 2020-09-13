賴姓男子附近鄰居，聽到不幸消息，趕到賴男家中關心，盼台電妥善處理。（張妍溱攝）

盧姓男子家住太平區，大樓鄰居說，盧男1家3口同住一起，兒子目前在軍中服兵役，夫妻倆喜歡跟朋友外出休閒活動。（張妍溱攝）

「才歡喜兒子抽中學校，怎遇到歹運！」，賴姓男子鄰居表示，夫妻2人感情很好，教子有方，賴妻的8歲兒子和13歲女兒相當乖巧，見附近鄰居會主動打招呼，尤其小兒子活潑外向，常暖心問候，令人印象深刻，前一陣子，賴男跟鄰居說「好幸運！兒子新生登記中籤」才開心如願到新學校就讀，如今天人永隔，鄰居們不捨、紅了眼眶。

賴姓男子家住北屯區，平日與父母同住，黃姓鄰居指出，賴是工廠模具師與妻子感情很好，放假會帶著妻小出遊，如今1家4口快樂出門，3人卻遇上死劫，白髮人要送黑髮人，令人不忍，事發後大門深鎖；他呼籲台電，若是閘門機械故障，一定要負起責任。

另失蹤的盧姓男子住太平區，大樓鄰居指出，盧男1家3口同住一起，兒子目前在軍中服兵役，夫妻沒事常跟朋友外出休閒，夫妻2人相當開朗，對於發生野溪露營遭沖走憾事，鄰居說，農曆7月還是不要去荒郊野外，尤其近來天氣不穩，山區常下雨，盡量避免接近野溪河床。

意外發生時，除了睡在車上的盧妻爬上車頂求救，5人全被沖走，但賴男自行游上岸手部脫臼無生命危險送醫，面對處理妻子及2名兒女後續事宜，盧男則失蹤。

(中時 )