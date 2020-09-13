南市房屋修繕志工團隊兵分四路，假日無休，前往南市、高市、嘉縣等地替弱勢修屋。（南市府勞工局提供／莊曜聰台南傳真）

南市房屋修繕志工團隊兵分四路，假日無休，前往南市、高市、嘉縣等地替弱勢修屋。（南市府勞工局提供／莊曜聰台南傳真）

台南市房屋修繕志工團隊跨縣市助弱勢，假日也無休，今天兵分四路在台南、嘉義、高雄等地同步施作，位於南市的修繕案件也在今天完成，圓滿達成目標。

南市府勞工局指出，修繕志工團隊分別前往台南市新營區、大內區，以及高雄市大樹區、嘉義縣梅山鄉等地，進行修補屋瓦、貼磁磚、設置化糞池、油漆等工作。

59歲的洪女家住新營區，她身體狀況不佳，持有中度精障手冊，丈夫過世後僅領取微薄的低收入戶補助維持生計還要扶養女兒，生活清苦；住家結構遭白蟻蛀蝕，木門腐爛，牆壁油漆剝落，屋頂天花板破損有漏水情形，隨時都有可能坍塌，居住環境惡劣又危險，但也沒有多餘金錢來整修房屋。

勞工局接獲當地里長通報，立即邀請修繕志工團隊到現場會勘，分別由木工、電氣及鋁製品工會志工協同修繕，將客廳及臥室的天花板與牆壁隔板換新，進行電線配置並安裝燈具及裝置鋁門，今天由油漆志工粉刷美化牆面收尾完成；大內區林姓獨居老人則因屋頂屋瓦破裂下雨會漏水影響其居住品質，今由泥水工會志工協助完成換瓦作業，完成第119戶的修繕服務案。

勞工局長王鑫基說，副總統賴清德居中牽線，將台南的成功經驗傳承到屏東、高雄及嘉義，修繕志工團隊義不容辭，熱心投入公益，讓弱勢家庭也能有安全舒適的家。

(中時 )