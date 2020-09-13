美國麻州綜合醫院的研究顯示，網路搜尋腸胃道症狀的次數可以預告數周後新冠的確診病例會增加，亦即網路搜尋可以作為預警系統，預告哪一個地點將會成為新冠疫情的熱點。

麻州綜合醫院（MGH）是波士頓一級教學醫院，研究人員將網路搜尋有關失去味覺、食慾不振、腹瀉等症狀的次數，對比於1月20日至4月20日美國15個州的新冠確診病例，並使用Google Trend這個線上免費工具加以分析，結果發現Google搜索量大的地區與3-4周後新冠疫情負荷量大的地區，諸如紐約州，新澤西州，加州、麻州、伊利諾州息息相關。

該研究發表於最新一期的《臨床腸胃病學與肝臟病學》（Clinical Gastroenterology and Hepatology），顯示十多年前，監測流感趨勢的方式可以被用來預測新冠疫情。而激發這次研究的靈感就在於新冠病患常常出現腸胃症狀，諸如腹痛、腹瀉等。

研究員史托勒（Kyle Staller）說：「我們的數據強調了腸胃道症狀是預測可能感染Covid-19的重要預警系統，也顯示Google Trends可作為預測大流行病的寶貴工具。」

除了利用腸胃道症狀預測新冠疫情的熱點，科學家也測試廢水中是否有新冠病毒殘留，找出哪些地方新冠正在擴散。

(中時 )