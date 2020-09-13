台北市在國際間的優等排名品項，在全球最佳旅遊城市、全球智慧城市等等之外，最新增加「全球奢華城市」，在新冠疫情大流行的2020年，擠身全球第15名，緊跟在美國舊金山、華盛頓特區之後。

全球財富調研機構Wealth-X首度出版「全球奢華展望報告」《Global Luxury Outlook》，並依模型計算出「全球奢華城市指數」，2020年全球奢華城市TOP 15，紐約位居首位，其次是東京和香港。列名的15個城市中，8個是亞洲城市、5個北美城市，歐洲只有倫敦和巴黎入列。

此份調查主要納入3個指標：財富水平和增長動力，奢華品零售市場的發展，奢華的生活方式，台灣向來是該機構統計超級富翁人數與消費行為的目標市場之一，惟因真正富人的日常作風低調，許多資料相當隱密。

2020年新冠疫情全球大流行以來，許多消費者行為都出現改變，許多名牌包、流行設計服裝業者都業績折損，Wealth-X調查團隊指出，從此次調查可以發現，全世界的超級富翁們仍繼續花在奢侈品上，只是方法不同而已，包括私人飛機，遊艇或藝術品收藏等，都被超級富翁偏愛，這些在平常民眾眼中的奢侈品，富豪們的擁有品項和方法有著顯著差異。

以富人偏愛的巴塞爾藝術展為例，亞洲地區僅香港、台北有地方展出，由瑞銀集團邀集的當代藝術展。瑞銀最新出版的《新冠疫情對藝廊行業的影響》（The Impact of COVID-19 on The Gallery Sector）報告就發現分析，2020年上半年的疫情期間，收藏家保持活躍與參與，調查發現92％的高淨值收藏家在2020年曾購買藝術品， 56％收藏家花費了10萬美元以上，幾乎所有千禧世代收藏家（99％）和大部分X世代收藏家（94％）都表示他們在疫情危機期間主動與藝廊合作。

(工商 )