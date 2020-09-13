上騰工商新購西斯納商用機，學生未來不必再遠赴大專院校熟悉機型。（上騰工商提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮上騰工商飛機修護科替國內航太產業培養無數人才，日前獲教育部專案補助，新購1架有「世界上最安全的飛行載具」的西斯納商用機，提供學生在飛體結構、飛機液壓等實習科目最佳教材，未來校方計畫申請飛修乙級證照檢定場，預計2022年完成認證，讓學生無需舟車勞頓就能考照，提供社區民眾各類飛航相關訓練或證照輔導班。

上騰工商校長溫智雄說，新購的西斯納172型飛機是現今產量最多的單引擎四人座的小型飛機，飛行穏定性高，可短跑道起降， 多為商務及休閒飛行用途；翼展長11米，具有滑翔的特性，因此有「世界上最安全的飛行載具」稱號，且飛行視野佳，可360度觀察四周環境，是飛行學習人員首選。

飛修科主任郭文進指出，商用機在機身結構方面多採用鋁合金等材質，飛體構造簡單，維修容易，機械式飛行操縱面穩定，與軍用機多有差異，是飛機修護實習最佳教材。新機報到後，加上現有的F-5E、F-5B、F-104、輕航機及商用直升機等，學生學習「飛體結構實習」、「發動機實習」及「飛機液壓實習」等校訂科目將會更完整。

飛修科技學生黃哲耕說，西斯納飛機是今年技藝競賽「飛行前檢查」項目指定用機，現在學校有了這架飛機，以後不用像學長去有指定用機的大專熟悉機型，日後要好好學習，累積競賽實力，才能在技藝競賽中脫穎而出為校爭光。

上騰工商在1995年成立飛機修護科，傳授有關航空器修護產業所需基本知識與技術，培養航空維修產業及飛安管理，積極發展飛機修護的軟硬體設施，先後於2001年完成飛航大樓興建，2005年設置東部唯一合格丙級飛機修護術科檢定場。

(中時 )