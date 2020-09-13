龍潭市場鐵皮屋傳火警 消防全力灌救 17:332020/09/13 中時 黃婉婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園龍潭市場下午傳出鐵皮屋火警，火勢已於稍早控制。（桃園市消防局供／黃婉婷桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市龍潭區龍潭傳統市場下午驚傳火警，起火地點位於龍潭區龍華路63巷內，1棟鐵皮屋因不明原因起火燃燒，濃煙遍布，周邊居民見狀趕緊疏散，警消獲報後立即前往灌救，所幸無人受困，火勢也於稍早撲滅，目前未傳出有人員傷亡。 消防第四大隊龍潭分隊指出，龍潭市場內1樓鐵皮建築物有火煙冒出，消防人員16時12分獲報後趕抵灌救，發現為倉庫內貨品與雜物燃燒，總面積約為10平方公尺，無人員受困，起火原因仍待後續調查，火勢已於16時27分撲滅，共出動消防人員24名，消防車9輛、救護車2輛。 (中時 ) #龍潭市場 #鐵皮屋 #火警 #消防 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東協市場夯 泰菲工業投資剖析 04:102020/09/12 企業經營 台股拚返月線 聚焦台積除息 04:102020/09/13 專題周報 轉進巷弄省租金 黃金店面褪色 04:102020/09/13 地方新聞 愛爾麗公益演唱會 溫馨落幕 04:102020/09/13 產業．科技 看屋筆記： 桃園區德友極(個案＋價格分析) 09:002020/09/13 建案開箱-桃園 沙國大興土木拚轉型 04:102020/09/13 專題周報 理財案例－提早啟動退休投資 打造自在第二人生 04:102020/09/12 產業特刊 中通快遞 擬在港二次上市 04:102020/09/13 全球財經 看屋筆記： 龜山區富宇上城(個案＋價格分析) 09:002020/09/12 建案開箱-桃園 陸港觀盤－預期大型IPO仍是市場焦點 04:102020/09/12 全球財經 社會熱門新聞 情侶火車上激情 少男手伸進褲「規律抽動」乘客全看傻 - 社會 情侶火車上激情「男伸女褲內抓松鼠」 校方回應：會通知爸媽 - 社會 易油網員工監守自盜 2年盜賣名牌機油上千萬元 - 新聞 武界壩釀悲劇 台電：河床有設不得露營警示牌 - 社會 誘惑人夫每周激戰20次 小三讚自己「好專業」正宮笑了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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