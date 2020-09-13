桃園市龍潭區龍潭傳統市場下午驚傳火警，起火地點位於龍潭區龍華路63巷內，1棟鐵皮屋因不明原因起火燃燒，濃煙遍布，周邊居民見狀趕緊疏散，警消獲報後立即前往灌救，所幸無人受困，火勢也於稍早撲滅，目前未傳出有人員傷亡。

消防第四大隊龍潭分隊指出，龍潭市場內1樓鐵皮建築物有火煙冒出，消防人員16時12分獲報後趕抵灌救，發現為倉庫內貨品與雜物燃燒，總面積約為10平方公尺，無人員受困，起火原因仍待後續調查，火勢已於16時27分撲滅，共出動消防人員24名，消防車9輛、救護車2輛。

(中時 )