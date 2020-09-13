陳昊森、曾敬驊因《刻在你心底的名字》人氣扶搖直上。（盧禕祺攝）

陳昊森、曾敬驊因《刻在你心底的名字》人氣扶搖直上。（盧禕祺攝）

《刻在你心底的名字》劇組為電影造勢。（盧禕祺攝）

陳昊森、曾敬驊因青春愛情片《刻在你心底的名字》人氣扶搖直上，該片未演先轟動，今（13日）電影小說簽書會限量開放150個名額即秒殺，他們與片中演員邵奕玫、法比歐、陳怡叡（Yuri）、吳承洋及監製瞿友寧、導演柳廣輝一起為電影造勢，談起情竇初開的初吻經驗，曾敬驊的初吻對象是差3、4歲的親妹妹，「因為跟她感情很好，國小的時候在家玩到沒東西玩，扮家家酒就模仿電視8點檔，親了她一下」；來自法國的法比歐，從小就是浪漫的情場高手，父母也總是自在地分享對彼此的愛，因此他3歲時就和同齡女生玩親親，8歲展開初戀，問起31歲的他交往過幾任對象，他則笑稱「10隻手指頭數不清」。

陳昊森則笑著回憶在幼稚園用「甜味護唇膏」奪走同學初吻，「我那時候有個怪癖，就是媽媽會幫我塗護唇膏，吃起來甜甜的。我就跟女同學說，結果她塗了之後卻說沒有甜味，我就說『怎麼會，那我吃吃看』，就親了下去」。如此偶像劇的情節讓現場眾人驚呼，被虧從小就會「撩妹」，他連忙澄清當時真的毫無邪念。

陳昊森在片中與Yuri有一場在墓園裡拍攝的「性啟蒙」戲碼，2人害羞歸害羞，但是女方是主動拉著男方的手上下游移，所以讓陳昊森相對不緊張，而Yuri也坦言有心理準備，所以不會嚇一跳。回想當時拍攝情形，Yuri反倒大剌剌地說：「那天飄雨、超級無敵冷，他們又在農曆7月的夜裡吹奏喇叭，真的超恐怖，我就說『你趕快摸一摸，我只想趕快結束』！」《刻在你心底的名字》口碑場將於9月25日到27日搶先上映，電影9月30日中秋連假正式上映。

電影《刻在你心底的名字》簽書見面會。(影／盧禕祺攝)

(中時 )