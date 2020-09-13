3名登山客12日攀登加里山卻不慎迷途，南庄消防分隊搜救團隊，於晚間10點15分於8號樁附近的下切獵徑找到他們，其中1人頭部有輕微擦傷。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣消防局南庄消防分隊，12日下午4點17分接獲指揮中心通報，有3名登山客於加里山西線9號樁附近迷失求援，經與報案人聯繫獲得所在地點座標，晚間10點15分於8號樁附近的下切獵徑找到他們，其中1人頭部有輕微擦傷，簡單包紮後，今日（13日）凌晨0時10分安全護送至登山口。

加里山又有「台灣富士山」之美名，12日有3名登山客前往攀爬卻於天色昏暗後迷路，緊急向苗栗縣消防局求援，南庄消防分隊下午4點17分接獲通報，經與報案聯繫確認座標，搜救團隊請登山客留在原地，由南庄分隊小隊長何致毅研判可能區域後，分派搜救人員整備裝備出動，並通知義消協往救援。

搜救團隊下午5點17分抵達登山口，依循報案人指示的地點前進，終於在晚間10點15分於8號樁附近的下切獵徑，搜尋到迷失的3名登山客，經初步檢查其中1名登山客頭部有輕微擦傷，給予簡單包紮後，於今日凌晨0時10分安全護送至登山口，完成任務。

然而在第1件救援過程，昨天約晚上8點左右，消防局又接獲報案，指出加里山西線5號樁另發生3名登山客迷途，南庄分隊原班人馬晚上8點半接獲3人，由義消協助於晚間10點24分帶到登山口。一夜發生2起加里山山域迷途事故，令搜救團隊疲於奔命。

苗栗縣小百岳「加里山」海拔2220公尺，是熱門登山的地點，步道全長3.2公里，難度中等，來回需花費6至8小時，對不常運動的民眾是一大挑戰，山區氣候多變，午後常有濃霧，許多民眾體力不支或錯估腳程，容易摸黑下山、迷路甚至滑下邊坡受傷，該處電信訊號微弱，求救相對困難。

攀登加里山務必事先做好準備，攜帶頭燈、保暖衣物、應急糧食及飲水、行動電源等，並下載好離線地圖，特別注意路旁標誌，沿著救難樁而行，必要時也能透過救援樁號上的救援電話求救，回報位置樁號，可減少搜救時間。

(中時 )