江姓知名命理師4年前因下半身癱瘓，2個兒子僱用印尼籍女看護照顧，但母子3人不滿看護表現，不給薪水還涉嫌凌虐、毆打，為掩飾犯行，還謊稱看護逃逸，看護不堪凌虐，從4樓爬窗求救時失足墜樓，路人報警才揭發母子惡行。高等法院依人口販運防制法、傷害罪各判母子3人徒刑10月，另依偽造文書罪判3人拘役50日，均可易科罰金。可上訴。

江婦自稱觀世音菩薩代言人，研究命理20餘年，常開班授課、演講，多次接受媒體採訪，分析藝人運勢、婚姻及感情，在命理界有一定知名度。江婦的大兒子在家照顧母親，小兒子則擔任廚師。

判決指出，江婦因第五腰椎骨折癱瘓，生活難自理，2個兒子自2016年4月13日起，僱印尼籍女看護照顧，卻只代繳健保、仲介等費用，說須做滿1年才會發薪水，積欠她1個多月薪水1萬1951元，還限制其外出，不准她與外界聯繫。

女看護擔心被解僱會遭遣返，忍氣吞聲，江婦母子卻變本加厲，多次毆打、凌虐女看護，導致她全身多處瘀挫傷、多根肋骨及下顎骨折，併發橫紋肌溶解症。女看護曾3度打市話向仲介公司求助，第3次通話一半時被發現，江婦及兒子為掩飾犯行，向仲介公司誆稱女看護逃跑，仲介公司誤信，通報她為逃逸移工。

2016年6月3日清晨，女看護趁江婦3人熟睡，冒險攀爬4樓窗台試圖逃跑，因雙手無力支撐而掉落至1樓遮陽棚上方，再沿水管、木製圍籬攀爬至樓下，遇貨車司機駕停車於巷內，上前求救，全案才曝光。

檢察官發現她在江家工作時體重52公斤，逃亡就醫僅40公斤，短短2個月暴瘦12公斤，依違反人口販運防制法、傷害、強制猥褻及偽造文書等罪起訴。一審僅依偽造文書罪判江婦母子3人拘役50日，可易科罰金，其餘指控均無罪，檢方及江婦3人均不服，提起上訴。

高院認為，檢方上訴有理由，僅江婦小兒子被控強制猥褻罪無罪部分駁回上訴外，3人其餘犯行均撤銷一審判決，改判3人違反人口販運防制法各徒刑6月，傷害罪各判徒刑6月，應執行徒刑10月，可易科罰金，另3人涉犯偽造文書罪，各判拘役50日，亦可易科罰金。

(中時 )