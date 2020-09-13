剛結婚兩年多的劉姓男子喜歡買春，卻惡劣不付錢「白嫖」，甚至預謀持刀闖入暗藏春色的鹿港社區大樓，對22歲越女強制性交得逞，遭判刑7年半。（資料照，謝瓊雲攝）

彰化縣已婚劉男經常到某社區大樓內找越南籍女子性交易，身為老主顧的他，在摸清楚個體戶底細與模式後，專門鎖定剛加入的新人「白嫖」，變成沒付錢的性侵行為，其中一名被害女子遭他跟蹤尾隨進房間，持刀威脅性侵得逞，被害人在友人陪同下驗傷報警，劉男被警方逮捕移送法辦，彰化地院近日依攜帶兇器侵入住宅強制性交罪，重判7年6月。

判決書指出，劉男在彰化市一家金屬企業社擔任鐵工、薪資約6萬元，他因有買春習慣，得知鹿港鎮一處社區大樓暗藏春色，只要到社區一樓大門旁花圃隱密處即可拿得開啟大門的感應磁扣入內。

今年3月2日劉男下班後先開車回家，將1把美工刀放進外套口袋內後再前往鹿港，他走到該社區大樓門口拿取磁扣後入內搭電梯到4樓樓梯間躲藏觀察，見到來台短期觀光的22歲越女走出房門，見其姿色不錯，在越女返回房門不久後，劉男即上前敲門，被害越女誤以為是友人來找開門，劉男隨即持刀闖入後拉下褲子拉鍊以手勢要求越女口交。

當時越女已表明不願性交易，但劉男仍關門、抓住越女手腕奪走其手機後，持刀協被害女子推倒在床上；劉男先是將陰莖塞入越女口中、又褪去長褲將陰莖插入被害女子陰道，強暴得逞。因聽到門外有聲響，擔心犯行遭人察覺，劉男匆匆穿褲子並對越女下跪後起身逃逸。越女隨即在友人陪同下驗傷報警。

劉男坦承犯行，被害女子則表明不願提告求償。劉男更向警方自爆2年前新婚不久，就曾因買春發生糾紛，在汽車旅館性交易時表明沒錢卻仍硬上得逞，遭仲介業者公開長相照片發動網路肉搜，最後妻子出面跟對方談、並私下賠了3萬元和解。

法官審理時，認為被告大學肄業，結婚2年多、從事鐵工4年多，摸熟性交易門路後，預謀鎖定不敢求援的外籍女子，擅闖住宅，違反當事人意願，加重強制性交得逞，故作如上宣判。

(中時 )