兩戶人家擅自在武界水壩扎營過夜發生3死1傷悲劇，網友：廣播聽的到見鬼了。（臉書網友授權提供）

南投露營沖走名單。(中時資料庫)

今天凌晨(13日)4點，南投縣仁愛鄉武界壩疑似電動閘門故障，竟無預警的直接異常放水，造成溪床上違法紮營過夜的2戶人家人間悲劇，雖然警消人員及時抵達搶救仍是無力挽回，現場共發現3具遺體，分別為7歲賴性男童、48歲的陳姓女子以及12歲盧姓女童，台中市政府也表示，將會全力給受難家屬各方面的協助。對此，網友針對此件意外提出不同的看法，也認為這兩家人在無視警告牌下，擅自在溪床上扎營過夜並非意外，網友也認為這兩家人真的是太有勇氣了，才會選擇在這溪床未爆彈下夜宿，簡直是拿命開玩笑。

據了解，來自台中市太平區的2戶人家，竟然無視警告，直接在南投縣仁愛鄉武界壩的溪床上違法紮營過夜，導致遭到電動閘門突然故障，在毫無預警異常放水後被直接沖走，造成3死1傷的人間悲劇，台中市政府也表示，將會全力協助這兩戶人家後續事宜，然而卻有網友提出不同的看法。

這名臉書網友表示，他曾經在兩年前騎車到南投武界過，他透露那裡的風景很美，但路程也相當遙遠，必須騎過濁水溪多次，再翻過支流栗栖溪才能抵達目的地。他還說明，南投武界在夏季時，都是會有午後=雷陣雨的，漲潮後的爆發根本沒有地方能夠逃離，他認為這兩戶兩家竟然還膽敢直接在溪床上扎營過夜，他表示真的是太有勇氣了！

此外，他見到網友提出，為何當下沒有人通知放水？他特別說明，沒去過的人才會在那邊喊放水怎麼沒通知，他解釋水壩在深山處，同時兩旁也都是中央山脈，並且整個溪河都在深山區域蜿蜒，距離村落也有好幾公里，他還表示本來就是深山河道，連手機都沒有訊號，廣播怎麼可能聽得到，若真的聽的到肯定見鬼了，網友還特別提到，若真的要去深山裡遊玩，真的要先詢問過有經驗的前輩，替自己的行程評估一下風險才對。

網友紛紛表示，「這種可以稱媽寶嗎？都不考慮風險控管」、「大概政府又要封山了」、「腦子問題啊 河床本來就不能紮營了」；也有網友認為，「真的低估了風險了」、「注意電廠放水，凌晨已經出意外！」、「夏天才有不知情家庭跑進溪水玩」；網友也覺得，「這裡很美，但發生這種意外、感覺會被當地鄉公所封鎖」、「回來鎖點都斷掉了」、「去一次高成本」。

(中時新聞網)