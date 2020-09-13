美國最主要的造艦工廠-亨廷頓英格爾斯工業公司（Huntington Ingalls Industries,HII）宣布，即將服役的最新一艘維吉尼亞級攻擊潛艦，將命名為蒙大拿號（USS Montana,SSN 794）

防衛部落格(Defense Blog)報導，雖然這是有史以來第一場蒙大拿號的命名典禮，但是受到新冠病毒疫情的影響，蒙大拿號的命名儀式只能採取最簡化的方式舉行，對著螢幕前的虛擬觀眾舉行。

HII 公司的聲明說：「這場首次的慶祝儀式上，我們只能在虛擬觀眾面前，慶祝美國海軍最新的快速攻擊潛艦。」

紐波特造船公司總裁珍妮佛‧博伊金( Jennifer Boykin)說：「是的，對於我們今天無法舉行命名盛會，難免感到失望，而且我們的造船廠工人及其家人，無法親自見證他們的家人是怎樣創造了歷史。」

「但是作為造船廠，我們知道這項重要工作往後會繼續進行，不會因疫情或其他困難而停止，這是我們的榮譽、責任和使命。最重要的是蒙大拿號將捍衛美國。」

博伊金還讚揚紐波特的合作夥伴-通用動力電氣船舶公司（General Dynamics Electric Boat），該公司1萬多名船廠員工和工藝，也是蒙大拿號的主要催生者。她也感謝其他零件供應商，總數有5,000多家公司，提供了蒙大拿號的零件和材料。

這是第二艘以該州命名的海軍軍艦。第一艘蒙大拿號（ACR-13）是一艘裝甲巡洋艦，也是在紐波特造船廠興建，於1906年下水。也就是說，已經超過100年，美國海軍沒有蒙大拿號了。

在儀式上，以第一艘蒙大拿號的船鐘複製品被敲響，象徵海軍精神的傳承。該座鐘之後會在潛艦試航時，正式交給船員，並將在成為潛艦的一部分。蒙大拿號的3名機組人員，是來自蒙大拿州。

蒙大拿號始建於2015年，今年初完成了壓力殼的建造，目前進度已完成約85％，預計2021年下半年交付給美國海軍。

(中時新聞網)